МВФ предупредил о подорожании продуктов во всем мире

К этому приведут протесты фермеров в Европе

Цены на продукты питания могут значительно вырасти во всем мире. Это случится, если протесты фермеров в Европе продлятся долго. Об этом заявила во время брифинга директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда Джули Козак, сообщает РИА Новости.

Она отметила, что пока влияние на экономику региона незначительное. Эксперты связывают это с тем, что сельскохозяйственный сектор в большинстве европейских стран крайне мал.

Представители отрасли из Центральной Европы выходят на акции протеста. Их не устраивает несправедливое распределение субсидий, неограниченные поставки дешевых продуктов питания из стран вне ЕС, в том числе из Украины.

Бастуют фермеры из Польши, Чехии, Словакии, Болгарии. Также акциями протеста захлестнуло Францию и Испанию.

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