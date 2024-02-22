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МВФ предупредил о подорожании продуктов во всем мире

21:32
  • четверг
  • 22 февраля 2024

К этому приведут протесты фермеров в Европе

Цены на продукты питания могут значительно вырасти во всем мире. Это случится, если протесты фермеров в Европе продлятся долго. Об этом заявила во время брифинга директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда Джули Козак, сообщает РИА Новости. 

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Она отметила, что пока влияние на экономику региона незначительное. Эксперты связывают это с тем, что сельскохозяйственный сектор в большинстве европейских стран крайне мал. 

Представители отрасли из Центральной Европы выходят на акции протеста. Их не устраивает несправедливое распределение субсидий, неограниченные поставки дешевых продуктов питания из стран вне ЕС, в том числе из Украины.

Бастуют фермеры из Польши, Чехии, Словакии, Болгарии. Также акциями протеста захлестнуло Францию и Испанию. 

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