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Путин заявил об историческом минимуме уровня безработицы в России

21:52
  • четверг
  • 22 февраля 2024

В стране этот показатель на уровне 2,9%

В России - исторический минимум уровня безработицы. Показатель равен 2,9%. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на совещании по развитию Чувашии, сообщает ТАСС.

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Глава государства отметил, что в республике уровень безработицы еще ниже и составляет 2,3%. 

По мнению Путина, это связано с тем, что производственные мощности загружаются по максимуму. Структура региональной экономики меняется. Следствием этого должно стать то, что вырастет благополучие семей. 

По мнению президента, хороший потенциал для роста имеют все регионы. Нужно только помочь им, выстроить работу по перспективным направлениям. Регионы должны обрести финансовую устойчивость, отметил Путин. 

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