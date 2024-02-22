Генсек НАТО заявил, что Украина может использовать F-16 в глубине России

Ожидается, что первые самолеты Киев получит уже летом

Киев может наносить удары по российским военным объектам внутри страны. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Он считает, что для этого Киев может спокойно использовать F-16. Слова главы Альянса приводит Financial Times.

Журналисты издания вспомнили, что Столтенберг и раньше говорил о праве Украины на самооборону. Но прямое указание на бомбардировки территории России прозвучали только сейчас. И на фоне этого эксперты предполагают, что споры о вовлеченности в конфликт разгорятся с новой силой. Тем более, что некоторые страны Европы собрались поставлять Киеву самолеты.

Financial Times при этом отмечает, что Франция и Великобритания, которые уже передали Украине ракеты большой дальности, с осторожностью относятся к идее ударов по территории России. Они опасаются эскалации конфликта с Москвой.

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