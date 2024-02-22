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Генсек НАТО заявил, что Украина может использовать F-16 в глубине России

22:24
  • четверг
  • 22 февраля 2024

Ожидается, что первые самолеты Киев получит уже летом

Киев может наносить удары по российским военным объектам внутри страны. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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Он считает, что для этого Киев может спокойно использовать F-16. Слова главы Альянса приводит Financial Times. 

Журналисты издания вспомнили, что Столтенберг и раньше говорил о праве Украины на самооборону. Но прямое указание на бомбардировки территории России прозвучали только сейчас. И на фоне этого эксперты предполагают, что споры о вовлеченности в конфликт разгорятся с новой силой. Тем более, что некоторые страны Европы собрались поставлять Киеву самолеты. 

Financial Times при этом отмечает, что Франция и Великобритания, которые уже передали Украине ракеты большой дальности, с осторожностью относятся к идее ударов по территории России. Они опасаются эскалации конфликта с Москвой. 

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