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Армения приостановила участие в ОДКБ

10:11
  • пятница
  • 23 февраля 2024

С заявлением выступил глава правительства

Армения заморозила своё участие в ОДКБ. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в интервью телеканалу France24.

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Глава правительства считает, что договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен в период 2021-2022 годов. Судя по словам Пашиняна, Ереван не разрывает отношения с ОДКБ окончательно. "Посмотрим, что будет дальше", - сказал он.

В свою очередь, в секретариате ОДКБ сообщили РИА Новости, что не получали заявлений Еревана о приостановке членства. Там сказали, что тезис премьер-министра Армении Никола Пашиняна, по всей видимости, касается неучастия в определённых мероприятиях ОДКБ.

Ранее Армения уже обвиняла ОДКБ и Россию в невыполнении своих обязательств. В ноябре 2023 года Никол Пашинян даже отказался от участия в саммите ОДКБ в Минске.

В состав ОДКБ входят шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Организация была создана в 1992 году.

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