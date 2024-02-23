Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества

Президент поблагодарил военных за служение Родине

Россия отмечает День защитника Отечества. Поздравления принимают ветераны и те, кто прямо сейчас защищает нашу страну и всех её жителей. Во всех регионах сегодня пройдут многочисленные мероприятия, посвящённые празднику.

Одним из первых с Днём защитника Отечества россиян поздравил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что в современном мире немало тревожных вызовов и рисков и потому мощный потенциал, высокая боеготовность армии и флота – гарантия безопасности России.

На переднем крае сегодня – участники специальной военной операции. Вы сражаетесь за правду и справедливость, проявляете мужество и отвагу, защищая Россию. Вы – наши подлинные народные герои. Мы гордимся вами, восхищаемся вашей смелостью, чтим подвиги. Знаем, что вам трудно, и будем делать всё возможное, чтобы вы смогли выполнить поставленные перед вами задачи.

Путин поблагодарил военных за доблестное исполнение воинского долга, за честное, самоотверженное служение Отечеству, сообщает "ТВ Центр"

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