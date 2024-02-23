Минобороны организовало телемост для связи военных с родными

Бойцы смогли пообщаться со своими близкими
Накануне 23 февраля в расположении группировки войск "Центр" был организован телемост для военнослужащих из Удмуртии. Бойцы ракетного дивизиона смогли пообщаться с родными и близкими.
Семьи военнослужащих выразили признание защитникам за мужество, героизм и отвагу, которую они проявляют при выполнении боевых задач, сообщает "ТВ Центр".
Военные поблагодарили родных за поддержку и заверили, что все поставленные задачи будут выполнены, и скоро они вернутся домой.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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