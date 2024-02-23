В ЛНР военный оркестр сыграл для участника Сталинградской битвы

Ветерана поздравили с 23 февраля

Особые поздравления с Днём защитника Отечества, звучат и в адрес ветеранов. В Луганской Народной Республике артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа приехали в гости к участнику Сталинградской битвы Василию Демьяновичу Чередниченко.

Солисты фронтовой бригады исполнили музыкальные композиции военных лет и передали ветерану подарки. Василий Демьянович попал на фронт после окончания школы. Закончил войну в звании лейтенанта и связал свою судьбу со службой в армии, сообщает "ТВ Центр".

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