ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В ЛНР военный оркестр сыграл для участника Сталинградской битвы

11:05
  • пятница
  • 23 февраля 2024

Ветерана поздравили с 23 февраля

Особые поздравления с Днём защитника Отечества, звучат и в адрес ветеранов. В Луганской Народной Республике артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа приехали в гости к участнику Сталинградской битвы Василию Демьяновичу Чередниченко.

Солисты фронтовой бригады исполнили музыкальные композиции военных лет и передали ветерану подарки. Василий Демьянович попал на фронт после окончания школы. Закончил войну в звании лейтенанта и связал свою судьбу со службой в армии, сообщает "ТВ Центр". 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Военный оркестр сыграл для ветерана
Военный оркестр сыграл для ветерана
Ветеран
Ветеран
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.