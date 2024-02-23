Уничтожил вражеский Leopard: подвиг младшего сержанта Цацулина

Бойцы сражаются за мир в Донбассе

Новые примеры героизма наших военнослужащих в зоне спецоперации. Рядовой Виталий Стрелец под обстрелом неонацистов восстановил повреждённый комплекс связи в расположении нашей батальонной тактической группы. Бойцы передали артиллеристам координаты позиций вражеских реактивных систем. Ответным огнём противник был подавлен.

Командир экипажа, младший сержант Владимир Цацулин при штурме опорного пункта боевиков обнаружил выезжающий на позицию танк Leopard. Прицельным выстрелом техника противника была уничтожена. В дальнейшем бою экипаж Владимира помог нашим военным выбить националистов с занимаемых позиций и вывел из строя ещё несколько вражеских боевых машин, сообщает "ТВ Центр".

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