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Уничтожил вражеский Leopard: подвиг младшего сержанта Цацулина

11:31
  • пятница
  • 23 февраля 2024

Бойцы сражаются за мир в Донбассе

Новые примеры героизма наших военнослужащих в зоне спецоперации. Рядовой Виталий Стрелец под обстрелом неонацистов восстановил повреждённый комплекс связи в расположении нашей батальонной тактической группы. Бойцы передали артиллеристам координаты позиций вражеских реактивных систем. Ответным огнём противник был подавлен.

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Командир экипажа, младший сержант Владимир Цацулин при штурме опорного пункта боевиков обнаружил выезжающий на позицию танк Leopard. Прицельным выстрелом техника противника была уничтожена. В дальнейшем бою экипаж Владимира помог нашим военным выбить националистов с занимаемых позиций и вывел из строя ещё несколько вражеских боевых машин, сообщает "ТВ Центр".

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