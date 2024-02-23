Раненого амурского тигра доставили в хоспис под Петербургом

На самолёте из Владивостока

Необычный авиапассажир вылетел из Владивостока в Ленинградскую область. На борту – краснокнижный амурский тигр. Молодого зверя поймали в приморском селе в середине декабря прошлого года, он неоднократно нападал на собак.

Ветеринары выяснили - тигр вышел за лёгкой добычей из-за проблем с лапами, у него было старое огнестрельное ранение. В таком состоянии в дикой природе хищник жить не может.

Животное подлечили, полосатый пациент стал чувствовать себя лучше, начал проявлять адекватное поведение для дикой кошки - старался избегать людей и прятал добычу. После обязательного карантина, Росприроднадзор выдал разрешение на полёт и теперь тигр будет жить в хосписе под наблюдением специалистов, сообщает "ТВ Центр".

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