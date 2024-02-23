ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Раненого амурского тигра доставили в хоспис под Петербургом

11:46
  • пятница
  • 23 февраля 2024

На самолёте из Владивостока

Необычный авиапассажир вылетел из Владивостока в Ленинградскую область. На борту – краснокнижный амурский тигр. Молодого зверя поймали в приморском селе в середине декабря прошлого года, он неоднократно нападал на собак.
В Приморье отловили тигра, державшего в страхе жителей села

Ветеринары выяснили - тигр вышел за лёгкой добычей из-за проблем с лапами, у него было старое огнестрельное ранение. В таком состоянии в дикой природе хищник жить не может.

Животное подлечили, полосатый пациент стал чувствовать себя лучше, начал проявлять адекватное поведение для дикой кошки - старался избегать людей и прятал добычу. После обязательного карантина, Росприроднадзор выдал разрешение на полёт и теперь тигр будет жить в хосписе под наблюдением специалистов, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Тигр
Тигр
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.