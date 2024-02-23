В Москве стартовал суперфинал пятого сезона конкурса "Лидеры России"

В столицу приехали победители промежуточных этапов конкурса

В Москве стартовал суперфинал юбилейного, пятого сезона конкурса "Лидеры России". Это - флагманский проект президентской платформы "Россия - страна возможностей".

В приветственной телеграмме Владимир Путин отметил целеустремленность, ответственность и готовность участников работать на благо государства, а также пожелал им удачи и профессионального роста.

На решающие испытания в столицу приехали более трёхсот победителей промежуточных этапов конкурса. Им предстоит продемонстрировать не только свои управленческие таланты и умение работать в команде, но и способность мыслить нестандартно, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"