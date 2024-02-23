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В Москве стартовал суперфинал пятого сезона конкурса "Лидеры России"

13:19
  • пятница
  • 23 февраля 2024

В столицу приехали победители промежуточных этапов конкурса

В Москве стартовал суперфинал юбилейного, пятого сезона конкурса "Лидеры России". Это - флагманский проект президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Стартовал пятый сезон конкурса "Лидеры России"
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В приветственной телеграмме Владимир Путин отметил целеустремленность, ответственность и готовность участников работать на благо государства, а также пожелал им удачи и профессионального роста.

На решающие испытания в столицу приехали более трёхсот победителей промежуточных этапов конкурса. Им предстоит продемонстрировать не только свои управленческие таланты и умение работать в команде, но и способность мыслить нестандартно, сообщает "ТВ Центр".

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