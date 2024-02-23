Собянин поздравил военнослужащих с Днём защитника Отечества

Мэр поблагодарил их за самоотверженность и верность воинскому долгу

Свои поздравления ветеранам, военнослужащим и участникам спецоперации в честь Дня защитника Отечества опубликовал на своей странице в соцсети Сергей Собянин.

Мэр поблагодарил их за самоотверженность и верность воинскому долгу. По словам Собянина, праздник символизирует героическую историю нашей армии и флота, нерушимую связь всех поколений защитников Родины.

В этот день мы отдаём дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны, которые разгромили фашистов, фронтовикам и труженикам тыла. А также чествуем участников СВО. Они в наши дни сражаются за суверенитет и безопасность страны, проявляя мужество, стойкость и высокий профессионализм, отметил мэр.

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