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Собянин поздравил военнослужащих с Днём защитника Отечества

12:15
  • пятница
  • 23 февраля 2024

Мэр поблагодарил их за самоотверженность и верность воинскому долгу

Свои поздравления ветеранам, военнослужащим и участникам спецоперации в честь Дня защитника Отечества опубликовал на своей странице в соцсети Сергей Собянин.

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Мэр поблагодарил их за самоотверженность и верность воинскому долгу. По словам Собянина, праздник символизирует героическую историю нашей армии и флота, нерушимую связь всех поколений защитников Родины.

В этот день мы отдаём дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны, которые разгромили фашистов, фронтовикам и труженикам тыла. А также чествуем участников СВО. Они в наши дни сражаются за суверенитет и безопасность страны, проявляя мужество, стойкость и высокий профессионализм, отметил мэр.

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