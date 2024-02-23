14-этажный дом в Валенсии вспыхнул как спичка

Есть погибшие

Последние данные о страшном пожаре в испанской Валенсии, который стал крупнейшим за всю историю города. Накануне вечером загорелся 14-этажный жилой дом. Сотни человек оказались заперты в своих квартирах. Многим, чтобы спастись, пришлось прыгать из окон.

Местные власти подтвердили гибель четырёх человек, однако, точное число жертв пока установить невозможно. 20 человек числятся пропавшими без вести. Высокий риск обрушения не позволяет пожарным попасть в здание.

К приезду пожарных огнём охвачен почти весь фасад здания. Пламя стремительно перекидывается с одного этажа на другой, блокируя лестничные пролёты. Многие жильцы полыхающего дома оказались в ловушке. Не в состоянии взять ситуацию под контроль, спасатели разворачивают на земле надувные подушки. В надежде спасти свои жизни люди прыгают прямо с балконов.

Пожар начался около шести часов вечера. Первые языки пламени заметили на четвёртом этаже. Однако огонь распространялся слишком быстро. С верхних этажей на тротуар летели горящие обломки, внутри слышались громкие хлопки. Выбегающих в панике людей уже ждали врачи скорой помощи. Медики развернули мобильную палатку. Ведущие испанские телеканалы отменили трансляции популярных игровых шоу, чтобы информировать жителей Валенсии о ходе спасательной операции.

Точная причина возгорания пока неизвестна. Однако тот факт, что пламя распространялось по этажам с огромной скоростью, говорит об использовании некачественных строительных материалов. Подробную картину произошедшего ещё предстоит восстановить. Мэр города объявил трёхдневный траур.

Анна Пешехонова, «ТВ Центр»

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