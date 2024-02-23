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14-этажный дом в Валенсии вспыхнул как спичка

13:58
  • пятница
  • 23 февраля 2024

Есть погибшие

Последние данные о страшном пожаре в испанской Валенсии, который стал крупнейшим за всю историю города. Накануне вечером загорелся 14-этажный жилой дом. Сотни человек оказались заперты в своих квартирах. Многим, чтобы спастись, пришлось прыгать из окон.
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Местные власти подтвердили гибель четырёх человек, однако, точное число жертв пока установить невозможно. 20 человек числятся пропавшими без вести. Высокий риск обрушения не позволяет пожарным попасть в здание.

К приезду пожарных огнём охвачен почти весь фасад здания. Пламя стремительно перекидывается с одного этажа на другой, блокируя лестничные пролёты. Многие жильцы полыхающего дома оказались в ловушке. Не в состоянии взять ситуацию под контроль, спасатели разворачивают на земле надувные подушки. В надежде спасти свои жизни люди прыгают прямо с балконов.

Пожар начался около шести часов вечера. Первые языки пламени заметили на четвёртом этаже. Однако огонь распространялся слишком быстро. С верхних этажей на тротуар летели горящие обломки, внутри слышались громкие хлопки. Выбегающих в панике людей уже ждали врачи скорой помощи. Медики развернули мобильную палатку. Ведущие испанские телеканалы отменили трансляции популярных игровых шоу, чтобы информировать жителей Валенсии о ходе спасательной операции.

Точная причина возгорания пока неизвестна. Однако тот факт, что пламя распространялось по этажам с огромной скоростью, говорит об использовании некачественных строительных материалов. Подробную картину произошедшего ещё предстоит восстановить. Мэр города объявил трёхдневный траур.

Анна Пешехонова, «ТВ Центр»

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