Германия отказалась передать Киеву дальнобойные ракеты

Франция собирается организовать встречу так называемых европейских партнёров Украины. На заседании в Париже, которое запланировано на ближайший понедельник, участники обсудят усиление поддержки киевского режима. По данным источника в Елисейском дворце, таким образом Эммануэль Макрон хочет послать Москве сигнал, что в Европе нет усталости от Украины".

Риторику еврочиновников совершенно не разделяют миллионы простых граждан. Фермеры в Польше настойчиво продолжают блокировать маршруты к портам и железнодорожным станциям, по которым передвигаются украинские фуры с продовольствием. В тех же очередях на проезд стоят и машины с военной техникой и боеприпасами.

Поэтому для Зеленского польский вопрос вдвойне важен. Он, может, и хотел бы использовать в адрес соседей пару крепких слов. Но пришлось вежливо попросить премьер министра Дональда Туска о встрече 24 февраля на границе двух стран. Туск не отказался, однако взял паузу на целый месяц: претензий у поляков - гора, нужно подумать. Допекли население порядком украинские беженцы, их уже почти миллион. Каждый получает пособие и бесплатное медобслуживание.

И пока Зеленскому остаётся донимать высокопоставленных европейских политиков звонками, чтобы те одёрнули польские власти. В ночь на пятницу он звонил Шарлю Мишелю. Председателю Европейского совета лидер киевского режима рассказал, что в Киеве готовы к консультациям с целью справедливого решения ситуации. Но при этом добавил, что Европа должна сохранить режим либерализации торговли с Украиной. Это означает, что низкокачественные продукты, которые в разы дешевле европейских, продолжат поступать на прилавки стран ЕС. Фермеров не только в Польше, но и во Франции, Германии, Испании, судя по всему, ждут по-настоящему тёмные времена.

Удовлетворить украинский режим очень хотели депутаты Бундестага. На большом заседании в четверг обсуждался вопрос поставок Киеву дальнобойного оружия, а именно, ракет Taurus. Присутствовал в зале и Борис Писториус. Страстный сторонник любого шага, ведущего к обострению отношений с Россией, министр обороны, тем не менее, побоялся произнести слово на букву "Т". Названия ракет нет и в подготовленном правящей коалицией документе. Олаф Шольц, как ни удивительно, выступает против поставок Украине таких ракет. По итогам заседания, никто так и не понял, какая судьба ждёт немецкие Taurus.

Накачивание Украины оружием отдаляет мирные переговоры, проведения которых, согласно опросу, хотели бы две трети украинцев. Они не хотят воевать. Об этом открыто заявил глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия. По его информации, многие бригады ВСУ укомплектованы всего на 40%. А значит, мобилизуют всему доступными способами ещё десятки тысяч украинцев.

Евгения Проскурнова, «ТВ Центр»

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