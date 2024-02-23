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Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

12:57
  • пятница
  • 23 февраля 2024

Президент почтил память погибших воинов

Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Президент почтил память павших воинов, сообщает ТАСС.

Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества
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Глава государства каждый год 23 февраля приезжает в Александровский сад. Ранее Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества.

Президент подчеркнул, что гарантией безопасности России в современном мире является высокая боеготовность армии и флота.

Путин обратился к участникам спецоперации по защите Донбасса. Он навал их подлинными народными героями. Глава государства поблагодарил военных за доблестное исполнение воинского долга и самоотверженное служение Отечеству.

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Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
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