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В Кремле ответили на заявление Пашиняна о приостановке участия в ОДКБ

14:33
  • пятница
  • 23 февраля 2024

Москва не получала официальных разъяснений

Армения официально не уведомляла о приостановке членства в ОДКБ. Об этом телеканалу "Звезда" сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Москва ждёт разъяснений от армянских коллег, заявили в Кремле.
Армения приостановила участие в ОДКБ

"Здесь очень важно понять детали, и мы будем надеяться, что наши армянские друзья разъясняет нам всё", - пояснил представитель главы государства.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу France24 заявил, что его страна заморозила участие в ОДКБ. Глава правительства считает, что договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен в период 2021-2022 годов. Судя по словам Пашиняна, Ереван не разрывает отношения с ОДКБ окончательно.

Ранее Армения уже обвиняла ОДКБ и Россию в невыполнении своих обязательств. В конце 2023 года Пашинян не приехал на встречу глав государств ОДКБ в Минск.

ОДКБ была создана в 1992 году, в её состав входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

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