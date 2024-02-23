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Евросоюз ввёл 13-й пакет санкций против России

15:12
  • пятница
  • 23 февраля 2024

В чёрном списке - 106 физических и 88 юридических лиц

Евросоюз ввёл 13-й пакет санкций против России. Как заявили в Брюсселе, он нацелен в основном против российских ОПК и армии, против сотрудничества с КНДР.

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Под ограничения ЕС на этот раз попали 106 физических и 88 юридических лиц. Также под санкциями - компании из Китая, Индии, Сербии, Казахстана, Таиланда, Турции, Шри-Ланки. По утверждению Брюсселя, эти страны могут поставлять России компоненты для производства беспилотников.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса США, Евросоюз, Япония и ещё несколько стран ввели против России масштабные санкции. Ограничения коснулись торговли, банковской сферы, промышленности, военного и космического сотрудничества, энергетики и других секторов экономики.

От этих ограничений сильно пострадали страны Европы – там резко выросли цены на топливо и начался дефицит некоторых товаров. Власти призвали граждан экономить электроэнергию. В США также зафиксированы рекордные цены на бензин, что вызвало недовольство автолюбителей.

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