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Собянин и Шойгу осмотрели отреставрированное здание штаба Московского военного округа

14:14
  • пятница
  • 23 февраля 2024

Проведена колоссальная работа

Сергей Собянин и Сергей Шойгу посетили в День защитника Отечества штаб Московского военного округа на Космодамианской набережной. Там закончились большие реставрационные работы.

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Мэр напомнил, что в этом здании работали много знаменитых людей. Министр обороны высказал Собянину слова благодарности за возрождение Московского военного округа.

Штаб Московского военного округа - объект культурного наследия федерального значения. Реставрацию здания начали в октябре 2023 года.

За четыре месяца полностью заменили перекрытия трёх этажей, усилили фундамент, укрепили двери и окна. Все работы проводились в соответствии с историческими образцами и документами.

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Отреставрированное здание штаба Московского военного округа
Отреставрированное здание штаба Московского военного округа
Сергей Собянин и Сергей Шойгу осмотрели отреставрированное здание штаба Московского военного округа
Сергей Собянин и Сергей Шойгу осмотрели отреставрированное здание штаба Московского военного округа
Отреставрированное здание штаба Московского военного округа
Отреставрированное здание штаба Московского военного округа
Сергей Собянин и Сергей Шойгу осмотрели отреставрированное здание штаба Московского военного округа
Сергей Собянин и Сергей Шойгу осмотрели отреставрированное здание штаба Московского военного округа
Сергей Собянин и Сергей Шойгу осмотрели отреставрированное здание штаба Московского военного округа
Сергей Собянин и Сергей Шойгу осмотрели отреставрированное здание штаба Московского военного округа
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