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Байден объявил о новых антироссийских санкциях

15:46
  • пятница
  • 23 февраля 2024

Сегодня ЕС ввёл 13-й пакет санкций против России

США вводят более чем 500 санкций против России из-за событий на Украине. Об этом заявил президент Джо Байден, сообщает ТАСС.

Великобритания расширила свои санкционные списки
Евросоюз ввёл 13-й пакет санкций против России

Новые ограничения коснутся финансового сектора, оборонно-промышленной базы, сетей закупок и лиц, уклоняющихся от санкций.

"Мы также вводим новые экспортные ограничения в отношении почти ста организаций за оказание скрытой поддержки российской военной машине", - сказал глава Белого дома.

Ранее сегодня Евросоюз сообщил, что вводит 13-й пакет санкций против России. Как заявили в Брюсселе, он нацелен в основном против российских ОПК и армии, против сотрудничества с КНДР.

Под очередные ограничения ЕС попали 106 физических и 88 юридических лиц. Также под санкциями - компании из Китая, Индии, Сербии, Казахстана, Таиланда, Турции, Шри-Ланки. По утверждению Брюсселя, эти страны могут поставлять России компоненты для производства беспилотников.

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