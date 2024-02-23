Вместе с мэром в Александровский сад пришли руководители ветеранских организаций

Сергей Собянин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, сообщает АГН "Москва". Вместе с мэром в церемонии приняли участие руководители ветеранских организаций и воспитанники кадетского корпуса имени Георгия Жукова.

Ранее венок к Могиле Неизвестного Солдата возложил Владимир Путин. Президент почтил память павших воинов.

Утром президент Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества. Глава государства подчеркнул, что гарантией безопасности России в современном мире является высокая боеготовность армии и флота.

Также Путин обратился к участникам спецоперации по защите Донбасса. Он навал их подлинными народными героями. Глава государства поблагодарил военных за доблестное исполнение воинского долга и самоотверженное служение Отечеству.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"