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Собянин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

16:12
  • пятница
  • 23 февраля 2024

Вместе с мэром в Александровский сад пришли руководители ветеранских организаций

Сергей Собянин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, сообщает АГН "Москва". Вместе с мэром в церемонии приняли участие руководители ветеранских организаций и воспитанники кадетского корпуса имени Георгия Жукова.

Собянин поздравил военнослужащих с Днём защитника Отечества
Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества

Ранее венок к Могиле Неизвестного Солдата возложил Владимир Путин. Президент почтил память павших воинов.

Утром президент Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества. Глава государства подчеркнул, что гарантией безопасности России в современном мире является высокая боеготовность армии и флота.

Также Путин обратился к участникам спецоперации по защите Донбасса. Он навал их подлинными народными героями. Глава государства поблагодарил военных за доблестное исполнение воинского долга и самоотверженное служение Отечеству.

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Сергей Собянин во время возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата
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