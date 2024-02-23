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Собянин одобрил три проекта по созданию мест приложения труда

17:03
  • пятница
  • 23 февраля 2024

Офисные комплексы возведут инвесторы

В Москве одобрены проекты строительства трёх офисных комплексов по программе создания новых рабочих мест. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

Два деловых комплекса инвесторы построят в Хорошёво-Мнёвниках, ещё один офисный центр появится в Нагатинском Затоне. В новых комплексах создадут 11 тысяч мест приложения труда.

Мэр отметил, что благодаря городской программе в новых районах москвичи находят работу в шаговой доступности от своих домов.

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