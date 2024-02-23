Собянин: В ЦАО по программе реновации будет возведено 11 новостроек

Переезд начали жители 35 старых домов

В центре Москвы по программе реновации строятся и проектируются 11 домов. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

В шесть новостроек уже вселяются новосёлы. Переезд начали жители 35 старых домов.

В Центральном округе будет расширена и социальная инфраструктура. Скоро там появятся учебный корпус на 400 школьников, просторный детский сад; также реконструируется детская музыкальная школа имени Кабалевского.

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