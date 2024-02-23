В зоне спецоперации сбиты украинские МиГ-29 и Ми-8

Об этом сообщило Минобороны

В зоне спецоперации авиацией и средствами ПВО за последнюю неделю сбиты украинские истребитель МиГ-29 и вертолёт Ми-8, а также семь крылатых ракет Storm Shadow, зенитная управляемая ракета Patriot и шесть управляемых авиабомб JDAM. Об этом сообщили в Минобороны.

Кроме того, с 17 по 23 февраля российские военные нанесли 37 групповых ударов высокоточным оружием по объектам ВПК Украины, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и базам хранения ГСМ.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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