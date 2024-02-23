Зеленский похвастался планом нового контрнаступления

Оно обречено на провал

Владимир Зеленский анонсировал новое контрнаступление. Президент Украины похвастался военными планами в интервью телеканалу Fox News.

По словам Зеленского, новое контрнаступление будет на юге страны и в акватории Чёрного моря. "Я не буду вдаваться в детали, но они, россияне, получат сюрпризы. <...> Конечно, мы будем готовить новое контрнаступление, новую операцию", - сказал глава государства.

Три месяца назад Зеленский признал неудачу с прошлой попыткой контрнаступления, которое началось летом 2023 года. Тогда Украина потеряла десятки тысяч убитыми, много западной бронетехники, самолёты и вертолёты.

Сейчас военное командование Украины признаёт, что в войсках катастрофически не хватает людей, есть проблемы со снарядами и техникой. Как на этом фоне будет проходить анонсированное Зеленским наступление, можно легко предсказать, говорят эксперты: Киев ждёт такой же оглушительный провал, как и прошлым летом.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"