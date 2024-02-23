ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленский похвастался планом нового контрнаступления

18:08
  • пятница
  • 23 февраля 2024

Оно обречено на провал

Владимир Зеленский анонсировал новое контрнаступление. Президент Украины похвастался военными планами в интервью телеканалу Fox News.
Зеленский признался в полном провале контрнаступления ВСУ

По словам Зеленского, новое контрнаступление будет на юге страны и в акватории Чёрного моря. "Я не буду вдаваться в детали, но они, россияне, получат сюрпризы. <...> Конечно, мы будем готовить новое контрнаступление, новую операцию", - сказал глава государства.

Три месяца назад Зеленский признал неудачу с прошлой попыткой контрнаступления, которое началось летом 2023 года. Тогда Украина потеряла десятки тысяч убитыми, много западной бронетехники, самолёты и вертолёты.

Сейчас военное командование Украины признаёт, что в войсках катастрофически не хватает людей, есть проблемы со снарядами и техникой. Как на этом фоне будет проходить анонсированное Зеленским наступление, можно легко предсказать, говорят эксперты: Киев ждёт такой же оглушительный провал, как и прошлым летом.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.