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Собянин сообщил о росте производства предприятий обрабатывающей промышленности

19:21
  • пятница
  • 23 февраля 2024

Фиксируются хорошие показатели

В Москве на 18,5% вырос объём производства предприятий обрабатывающей промышленности. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр назвал лидеров, это - производители одежды, фармацевтические производства, предприятия по производству электрооборудования. К примеру, Московский кабельный завод нарастил объём производства на 24%, это удалось сделать благодаря собственным инвестициям и системной поддержке города.

Хорошие показатели фиксируются у предприятий по производству продуктов питания, станков, машин и оборудования для обработки металлов. Собянин указал, что в городе есть все условия для развития крупного, малого и среднего бизнеса.

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