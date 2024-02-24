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Уничтожил диверсантов ВСУ: всё о подвиге рядового Казакова

10:41
  • суббота
  • 24 февраля 2024

Бойцы сражаются за мир в Донбассе

В Минобороны рассказали о новых подвигах наших военнослужащих, участвующих в спецоперации. Рядовой Пётр Казаков уничтожил диверсионную группу ВСУ, он обнаружил противника, когда тот приближался к замаскированному наблюдательном посту. Подпустив вражеских диверсантов ближе, применил гранаты и открыл огонь из стрелкового оружия.
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Понимая, что вслед за разведкой противник отправит новые силы, Пётр успел заминировать подходы к своему опорному пункту и сменил позицию. Атака неонацистов была сорвана, сообщает "ТВ Центр".

Рядовой Виталий Саленков в составе штурмовой группы отбил укреплённую точку боевиков. Часть наших бойцов получили ранение, пока их эвакуировали в тыл, Виталий удерживал оборону в течение трёх дней.

Несмотря на массированный обстрел националистов, рядовой Саленков сохранил важные позиции в глубине обороны противника до подхода подкреплений.

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