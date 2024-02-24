15 человек погибли во время сильного пожара в Нанкине

Загорелся аккумулятор электромопеда

Крупный пожар в 30-этажном жилом комплексе в китайском городе Нанкин унёс жизни 15 человек, в больницы доставлены более 40 пострадавших. По предварительных данным, возгорание началось на наземной парковке для велосипедов и электромопедов.

Затем пламя распространилось по всему подъезду. В многоэтажке находились почти 800 жильцов, большинство людей эвакуировали. У многих пострадавших отравление ядовитым дымом.

По одной из версий, могло произойти короткое замыкание в аккумуляторе электромопеда или в зарядной станции. Иногда их оборудуют с нарушением правил пожарной безопасности, протягивая удлинители не лучшего качества, сообщает "ТВ Центр".

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