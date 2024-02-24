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В Карибском море стартовала экспедиция к кораблю с сокровищами

11:09
  • суббота
  • 24 февраля 2024

На дне лежат монеты и драгоценности

У берегов Южной Америки начинается глубоководная экспедиция к кораблю с сокровищами, который затонул в Карибском море. Речь идет о легендарном испанском галеоне "Сан-Хосе", сообщает "ТВ Центр".

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В XVIII веке он входил в состав флота короля Филиппа V, сражался с англичанами в войне за испанское наследство и был потоплен в бою. В 2015 году место гибели и останки корабля были найдены недалеко от порта Картахены.

На изображениях гидролокатора видны бронзовые пушки, изготовленные специально для корабля, оружие, керамика и другие артефакты. Согласно судовым документам, "Сан-Хосе" в момент крушения перевозил драгоценности и монеты примерно на миллиард долларов.

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Затонувший испанский галеон "Сан-Хосе"
Затонувший испанский галеон "Сан-Хосе"
Затонувший испанский галеон "Сан-Хосе"
Затонувший испанский галеон "Сан-Хосе"
Затонувший испанский галеон "Сан-Хосе"
Затонувший испанский галеон "Сан-Хосе"
Затонувший испанский галеон "Сан-Хосе"
Затонувший испанский галеон "Сан-Хосе"
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