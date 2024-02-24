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Пожар на Новолипецком металлургическом комбинате потушен

10:19
  • суббота
  • 24 февраля 2024

Рабочие не пострадали

Минувшей ночью пожарные тушили возгорание, начавшееся в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Пожар возник, предположительно, из-за падения беспилотника. Угрозы выброса опасных веществ нет, пояснил глава региона.

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Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 24 февраля силы ПВО перехватили и сбили несколько украинских беспилотников над Брянской, Белгородской, Курской, Липецкой и Тульской областями. Пострадавших нет.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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