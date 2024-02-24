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Шойгу заслушал доклады офицеров в штабе группировки "Центр"

12:05
  • суббота
  • 24 февраля 2024

И наградил отличившихся при освобождении Авдеевки

В зоне СВО российские войска продолжают вытеснять неонацистов от линии соприкосновения. Только под Авдеевкой противник отброшен более чем на десять километров. Об этом Сергею Шойгу доложили в штабе группировки “Центр”. Глава Минобороны встретился с офицерами, обсудил текущую ситуацию и применение новейших отечественных разработок.
Собянин и Шойгу осмотрели отреставрированное здание штаба Московского военного округа

Едва министр обороны поднялся на борт, как экипаж сразу запустил двигатели и взял курс к расположению группировки войск "Центр". Уже в полёте Сергею Шойгу на картах показывают, как сегодня идёт продвижение подразделений; рассказывают о темпах наступления и основных направлениях. В иллюминатор глава оборонного ведомства и сам увидел реальную картину на земле.

Детальный разбор ситуации - уже в штабе. Генералы сообщают - атаки на позиции ВСУ не останавливаются ни на минуту. И почти на всех фронтах удалось прорвать линию обороны националистов. Сейчас идёт активный штурм Ласточкино, Северного, Первомайского.

Неприятель, практически выбит из Работино. Не помогают ВСУ выровнять фронт спешно брошенные на передовую резервы. И повсеместно боевики несут огромные потери в живой силе и технике. Министр говорит, что это -закономерный результат.

Ключевую роль, в том числе сыграл и российский ВПК, который обеспечивает подразделения всем необходимым: от артиллерийских вооружений и танков до ударных беспилотников. Производство дронов, подчёркивает министр, выходит на принципиально новый технологический уровень.

На совещании Шойгу сообщили, что во время освобождения Авдеевки в плен взяты сотни боевиков. Министр напоминает о приказе Верховного главнокомандующего - обращаться с пленными гуманно. Сергею Шойгу показали захваченные трофеи производства стран НАТО, и рассказали, как и чем наши бойцы сжигают иностранную технику.

Командиров подразделения, которые отличились в боях на авдеевском направлении, Шойгу поблагодарил за службу и лично наградил офицеров именным оружием.

Тимур Абдуллаев, «ТВ Центр»

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