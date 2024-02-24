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Нанесены мощные удары по военным целям на территории Украины

13:03
  • суббота
  • 24 февраля 2024

Уничтожены объекты, где размещались иностранные наёмники

Мощные взрывы погремели этой ночью в крупных городах Украины, сообщили местные власти и СМИ. Серия детонаций в Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областях.

Крупный пожар вспыхнул в Одессе. По предварительной информации, поражены объекты критической инфраструктуры, здания, которые ВСУ использовали в военных целях и места временного размещения иностранных наёмников. На всей территории Украины были слышны сирены воздушной тревоги, сообщает "ТВ Центр".

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