Нанесены мощные удары по военным целям на территории Украины

Уничтожены объекты, где размещались иностранные наёмники

Мощные взрывы погремели этой ночью в крупных городах Украины, сообщили местные власти и СМИ. Серия детонаций в Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областях.

Крупный пожар вспыхнул в Одессе. По предварительной информации, поражены объекты критической инфраструктуры, здания, которые ВСУ использовали в военных целях и места временного размещения иностранных наёмников. На всей территории Украины были слышны сирены воздушной тревоги, сообщает "ТВ Центр".

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