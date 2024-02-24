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Собянин сообщил о планах строительства дублёра МКАД в Новой Москве

13:39
  • суббота
  • 24 февраля 2024

Дорогу откроют в 2028 году

В Троицком и Новомосковском округах Москвы построят дорогу Саларьево - Калужское шоссе. Детали проекта сообщил на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

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Это будет полноценный дублёр МКАДа и трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе. Он соединит строящуюся дорогу Мамыри - Пенино - Шарапово с Филимонковским шоссе. Длина новой магистрали будет чуть более пяти километров, сообщает "ТВ Центр".

В рамках проекта также возведут две эстакады и мост через реку Сосенку. Объект введут в эксплуатацию в 2028 году. Всего в Троицком и Новомосковском округах построено свыше 380 километров дорог, среди них 10 различных дублёров МКАД и ЦКАД.

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