Проект "Украина" рушит европейский мир

Сохранение Украины возможно, но для этого она должна стать нейтральной и перестать представлять угрозу России. С таким заявлением на заседании Совбеза ООН выступил постпред нашей страны при организации Василий Небензя. Он отметил, что на достижение именно этих целей и направлена СВО. В противном случае не только Украина, но и вся Европа рискует стать плацдармом военного противостояния, в которое её втягивают США.

Почти каждое заседание в Совбезе ООН по Украине - словно под копирку. Наш постпред Василий Небензя заявил, что у него возникает чувство дежавю, слушая зазубренные речи европейских политиков. На предыдущем заседании после своего выступления он просто ушёл из зала, не желая больше терять время. В этот раз решил начать с предупреждения.

"Хочу заранее предупредить – я не буду слушать ритуальные заклинания представителей европейских столиц. Пусть они упражняются в своем красноречии друг перед другом, засоряя эфир своими лицемерными сентенциями", - заявил дипломат.

Год назад с этих же трибун западные спонсоры киевского режима угрожали России украинским контрнаступлением. Но что в итоге? Украина его провалила, но Запад всё равно продолжает накачивать Киев оружием. Припомнил Василий Небензя и Минские соглашения, которые, как оказалось, были фикцией. Европейские политики в этом сами признались. Франция, Германия и Великобритания использовали их для того, чтобы дать Киеву время на подготовку к войне с Россией.

Уже другие европейские политики дело это продолжают. В Киеве сегодня настоящий аншлаг. Примчались европейские гастролёры: глава Еврокомиссии, итальянский премьер-министр, премьеры Канады и Бельгии. Дорога сложная – через Польшу, но оно того стоит. Ведь европейские сателлиты США должны идти в ногу с американскими политиками. А накануне тут как раз побывал сенатор Чак Шумер, который активно проталкивает в Конгрессе помощь Киеву на 60 миллиардов долларов.

Зеленский говорит много, всё же за плечами актёрское прошлое. Впрочем, с ролью украинского попрошайки справляется все хуже. Теперь за него усердно просят другие. Вот на заседании в ООН глава украинского МИДа завел заезженную пластинку про грозную Россию.

"Те, кто не услышал меня два года назад, услышьте меня сегодня. Либо мы остановим Россию на Украине сейчас, изгнав оккупантов, либо мы столкнёмся с пожаром в других частях мира, который унесёт миллионы жизней", - заявил Дмитрий Кулеба.

О том, что американский проект под названием "Украина" рушит европейский мир, Кулеба умолчал. Российский постпред, в свою очередь, напомнил коллегам, как долго они выстраивали свою внешнюю политику. И как легко её убили, встав в строй послушных сателлитов США.

Опросы общественного мнения, сообщил Небензя, проведённые в январе в 12 европейских странах, показывают, что только 10% европейцев верят, что Украина может победить Россию. Бунтуют европейские фермеры, не желая потерять сельскохозяйственные рынки из-за украинских экспортеров. Во Франции аграрии съехались в центр Парижа и устроили марш на тракторах по центральным улицам города, требуя от властей поддержки.

Скандалят и поляки. И снова из-за зерна. Аграрии блокируют въезд киевским фурам. Чтобы разжалобить соседей украинцы даже начали свозить к границе уничтоженную на фронте технику. Но польские фермерам перформансами, которые устраивают их киевские друзья, порядком поднадоели. В Польше предложили наоборот - даже расширить список запрещённой к ввозу украинской продукции.

Елена Макарова, «ТВ Центр»

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"