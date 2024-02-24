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Медведев: Новые санкции Запада направлены против всего населения России

14:22
  • суббота
  • 24 февраля 2024

Под ограничения попал оператор карт "Мир"

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев предложил в ответ на санкции мстить Западу "везде, где только можно". По его словам, в России привыкли к ограничениям, но новые запреты направлены, в том числе против всего населения России. К таким санкциям Медведев отнёс включение в чёрные списки оператора банковских карт "Мир" и девелоперов.
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Медведев считает, что в ответ нужно создавать Западу трудности в экономике, возбуждать общественное недовольство бездарной политикой западных властей, а также готовить и продвигать решения, ущемляющие интересы западного мира.

"На войне как на войне. И в этой войне Победа будет за нами!", - заключил Медведев.

23 февраля США и Евросоюз ввели очередные санкции против России. Новые ограничения коснулись финансового сектора, оборонно-промышленной базы, сетей закупок и лиц, уклоняющихся от санкций.

Также под санкции попали сотни физических и юридических лиц, компании из Китая, Индии, Сербии, Казахстана, Таиланда, Турции, Шри-Ланки.

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