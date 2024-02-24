Ему было 80 лет

Умер председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Россия 24".

Лебедеву было 80 лет. Он возглавлял Верховный суд с 1991 года. До этого был председателем Верховного суда РСФСР.

Лебедев окончил юридический факультет МГУ имени Ломоносова, он - доктор юридических наук, профессор. Среди наград Лебедева - ордена "За заслуги перед Отечеством" всех степеней, ордена Святого апостола Андрея Первозванного.

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