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Путин выразил соболезнования родным Вячеслава Лебедева

15:36
  • суббота
  • 24 февраля 2024

Глава Верховного суда умер 24 февраля

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, а также всему судейскому сообществу. Президент отметил, что Лебедев внёс выдающийся вклад в становление и развитие современной отечественной правовой и судебной системы.

Лебедев скончался сегодня в возрасте 80 лет. Доктор юридических наук, профессор, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" возглавлял высший судебный орган страны с 1991 года.

Именно его называют автором современной судебной системы России. Лебедев выступал за гуманизацию правосудия, в частности за декриминализацию нетяжких преступлений. Вместе с тем высказывался против замены реальных сроков заключения штрафами для лиц, осуждённых за коррупцию, сообщает "ТВ Центр".

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