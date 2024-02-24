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Даванков встретился с волонтёрами проекта "Народная аптечка"

16:03
  • суббота
  • 24 февраля 2024

Добровольцы помогают участникам СВО

Кандидаты на пост президента России продолжают активно работать в регионах Владислав Даванков от партии “Новые люди” сегодня в Москве встретился с волонтёрами - представителями гуманитарного проекта “Народная аптечка”.

Команда добровольцев собирает средства на медикаменты для участников СВО и мирных жителей, пострадавших от обстрелов украинских радикалов. Помощь уже получили более 15 тысяч человек, сообщает "ТВ Центр".

"Стоимость аптечки в течение двух лет удалось сократить практически в два раза. Медикаменты и всё, что лежит в аптечке - российского производства. Ну и всегда приятно видеть работу волонтёров, волонтёры работают по всей стране. Таких проектов много, наше региональное отделение тоже занимается сбором гуманитарной помощи", - отметил Даванков.

До начала выборов не так много времени. Уже завтра стартует досрочное голосование, и чуть меньше месяца остаётся до основного этапа, который продлится с 15 по 17 марта.

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