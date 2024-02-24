В ДНР сбиты два украинских истребителя

Перехвачены два снаряда HIMARS

В небе над ДНР сбиты два украинских самолёта-истребителя МиГ-29. Об этом сообщили в Минобороны России.

Также в минувшие сутки перехвачены управляемая авиационная бомба JDAM и два снаряда американской системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 92 украинских беспилотника.

В военном ведомстве отметили, что всего с начала спецоперации уничтожено 574 самолёта противника, 267 вертолётов и 13 315 беспилотников.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"