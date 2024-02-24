Собянин: Музей Москвы поставил новый рекорд по посещаемости

Он пользуется большой популярностью

Музей Москвы в прошлом году посетили более 1,1 миллиона гостей. С 2012 года это рекорд, и он во многом связан с необычными творческими проектами, написал у себя на странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр особо отметил две знаковые выставки - "Дом моделей. Индустрия образов" и "Куплю гараж".

В музее также реализуются образовательные программы, проходят ярмарки, фестивали, театральные события, демонстрируются кинофильмы. У москвичей и гостей города пользуются популярностью маршруты Городского экскурсионного бюро.

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