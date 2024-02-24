Премьер-министр Италии приехала в Киев

Дмитрий Медведев объяснил проблемами с головой или проявлением гена фашизма слова премьер-министра Италии Джорджи Мелони о военной операции России.

"Число полудурков во власти в странах Запада растёт день ото дня. Это какие-то особенные проблемы с головой. Ну или, может, проявились скрытые гены фашистского прошлого", - предположил зампред Совбеза России в соцсети X.

24 февраля в Киев прибыли руководители нескольких европейских государств. Они назвали свою поездку визитом солидарности по случаю второй годовщины начала российской спецоперации.

Среди приехавших в Киев была и глава итальянского правительства Джорджа Мелони. В столице Украины она высказала суждение, что ХАМАС не атаковал бы Израиль в октябре прошлого года, если бы Россия не начала военную операцию по защите граждан Донбасса.

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