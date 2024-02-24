На территории НЛМК обезврежен упавший беспилотник

Пострадавших нет

На территории Новолипецкого металлургического комбината дистанционным способом обезврежены части упавшего украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

По его информации, пострадавших нет. Инцидент не оказал существенного влияния на работу предприятия.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью пожарные тушили возгорание, начавшееся в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината,

Всего в ночь на 24 февраля силы ПВО России перехватили и сбили несколько украинских беспилотников над Брянской, Белгородской, Курской, Липецкой и Тульской областями. Пострадавших нет.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"