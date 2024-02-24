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На территории НЛМК обезврежен упавший беспилотник

19:46
  • суббота
  • 24 февраля 2024

Пострадавших нет

На территории Новолипецкого металлургического комбината дистанционным способом обезврежены части упавшего украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Пожар на Новолипецком металлургическом комбинате потушен
В пяти регионах России отбиты атаки беспилотников

По его информации, пострадавших нет. Инцидент не оказал существенного влияния на работу предприятия.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью пожарные тушили возгорание, начавшееся в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината,

Всего в ночь на 24 февраля силы ПВО России перехватили и сбили несколько украинских беспилотников над Брянской, Белгородской, Курской, Липецкой и Тульской областями. Пострадавших нет.

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