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Освободителям Авдеевки вручили награды на передовой

11:03
  • воскресенье
  • 25 февраля 2024

Они отличились во время наступательной операции

В Херсонской области прямо на передовой вручили государственные награды военнослужащим, особо отличившимся в ходе освобождения Авдеевки.

Торжественную церемонию провёл начальник штаба группировки войск "Центр" генерал-лейтенант Денис Лямин.

За профессиональное выполнение боевых задач в ходе наступательной операции бойцы удостоены орденов Мужества, медалей "За отвагу" и "Георгиевский крест", сообщает "ТВ Центр".

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