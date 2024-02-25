Представлены новые герои спецоперации

Они сражаются за мир в Донбассе

В Минобороны рассказали о примерах мужества и героизма наших военных в зоне спецоперации. Артиллерийский расчёт старшего наводчика рядового Игоря Сливенко противостоял высадке десанта противника и попал под обстрел. По координатам разведчиков наши военные нанесли точные ответные удары, уничтожили полевой склад неонацистов и сорвали их атаку.

Водитель эвакуационной группы рядовой Илимдар Сеитхалилов в районе обороны российских войск десять дней без отдыха доставлял боеприпасы и вывозил раненных. Илимдар неоднократно уклонялся от ударов вражеских беспилотников. За время своей службы рядовой эвакуировал около ста военнослужащих и перевёз несколько тонн боеприпасов, сообщает "ТВ Центр".

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