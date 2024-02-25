Хакеры донесли правду до украинцев в прямом телеэфире

Телеканал прекратил вещание

"США и Зеленский уничтожают Украину", "Авдеевка - только начало в войне до последнего украинца", "Преступную власть - к ответу" - такие лозунги появились в бегущей строке на украинском телеканале.

В результате атаки хакеров обвинения США и киевского режима в уничтожении Украины на русском и украинском языках транслировались в прямом эфире около 20 минут.

Это хорошо видно на скриншотах, которые успели сделать зрители. Они активно распространяются в соцсетях. Сам телеканал прекратил вещание и устраняет последствия хакерской атаки, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"