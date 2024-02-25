На выставке "Россия" поженились участники спецоперации

Церемонию провели доверенные лица Владимира Путина

Доверенные лица кандидата в президенты России Владимира Путина в Москве провели церемонию бракосочетания для участников спецоперации. Торжественное мероприятие прошло на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

Юлия Берёза - медик саперного полка, Евгений Пронин - начальник медицинской службы военной части под Донецком. Расписались они уже через полгода после знакомства на фронте в загсе Волновахи.

Накануне в Москве для них провели торжественную свадебную церемонию с бросанием букета и разрезанием торта. Для молодожёнов выступили артисты Театра Надежды Бабкиной.

После торжества Юлия и Евгений увезут на фронт лампаду с огнём всероссийского семейного очага. Именно на ВДНХ президент месяц назад дал старт году семьи.

"Думайте об этом - демографию увеличивайте нашего государства. Это достойный пример для подражания. Мы вас поздравляем", - обратилась к молодым доверенное лицо Владимира Путина Надежда Бабкина.

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