Над Чёрным морем уничтожены беспилотники ВСУ

Никто не пострадал
Два дрона уничтожены минувшей ночью над Белгородской областью и четыре беспилотника сбиты над Чёрным морем. Об этом сообщили в Минобороны.
Сутки назад военные отчитались об уничтожении беспилотников в небе над пятью регионами России. Один из дронов упал на территории Новолипецкого металлургического комбината.
После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.
Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.