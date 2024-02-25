Армия России продолжает наступление после освобождения Авдеевки

Бойцы ВСУ отступают

В зоне спецоперации российские войска развивают наступление к западу от Авдеевки. Освобождён населённый пункт Ласточкино. Боевики отступают под шквальным огнём нашей артиллерии. Бойцы водружают на домах российские флаги.

После массированной артиллерийской подготовки передовые отряды с боем ворвались на окраины. Штурм продолжался всего четыре часа. ВСУ, бросив позиции, убитых и раненных, бежали.

Одновременно российские подразделения взяли под контроль и Северное. За неделю интенсивного наступления наши войска освободили сразу три стратегически важных населённых пункта. Сейчас националистов выдавливают из посёлка Тоненькое.

Авдеевский укрепрайон ВСУ со всеми его опорными пунктами посыпался как костяшки домино. В Киеве признают: российская авиация безостановочно наносит настолько мощные удары, что глубокие траншеи и доты в течение двух-трёх часов из линии обороны превращаются в перепаханное поле.

Падение Авдеевки позволило российским подразделениям высвободить ни много ни мало сразу семь боеспособных и хорошо подготовленных бригад. И сейчас все эти силы брошены на ликвидацию националистов по всему фронту от Авдеевки до Часового Яра.

За несколько дней военные инженеры обезвредили полторы тысячи мин и снарядов, разбросанных по Авдеевке и окрестным дорогам. Сегодня в городе уже безопасно. Во время обходов военные патрули вывели из подвалов 400 мирных жителей.

В Авдеевку уже начали завозить продукты и воду для тех, кто решил остаться. Военные обещают людям - потерпите немного. Город восстановим также быстро, как и Мариуполь.

Тимур Абдуллаев, «ТВ Центр»

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