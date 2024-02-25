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Армия России продолжает наступление после освобождения Авдеевки

12:05
  • воскресенье
  • 25 февраля 2024

Бойцы ВСУ отступают

В зоне спецоперации российские войска развивают наступление к западу от Авдеевки. Освобождён населённый пункт Ласточкино. Боевики отступают под шквальным огнём нашей артиллерии. Бойцы водружают на домах российские флаги.
Освободителям Авдеевки вручили награды на передовой

После массированной артиллерийской подготовки передовые отряды с боем ворвались на окраины. Штурм продолжался всего четыре часа. ВСУ, бросив позиции, убитых и раненных, бежали.

Одновременно российские подразделения взяли под контроль и Северное. За неделю интенсивного наступления наши войска освободили сразу три стратегически важных населённых пункта. Сейчас националистов выдавливают из посёлка Тоненькое.

Авдеевский укрепрайон ВСУ со всеми его опорными пунктами посыпался как костяшки домино. В Киеве признают: российская авиация безостановочно наносит настолько мощные удары, что глубокие траншеи и доты в течение двух-трёх часов из линии обороны превращаются в перепаханное поле.

Падение Авдеевки позволило российским подразделениям высвободить ни много ни мало сразу семь боеспособных и хорошо подготовленных бригад. И сейчас все эти силы брошены на ликвидацию националистов по всему фронту от Авдеевки до Часового Яра.

За несколько дней военные инженеры обезвредили полторы тысячи мин и снарядов, разбросанных по Авдеевке и окрестным дорогам. Сегодня в городе уже безопасно. Во время обходов военные патрули вывели из подвалов 400 мирных жителей.

В Авдеевку уже начали завозить продукты и воду для тех, кто решил остаться. Военные обещают людям - потерпите немного. Город восстановим также быстро, как и Мариуполь.

Тимур Абдуллаев, «ТВ Центр»

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