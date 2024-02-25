Многие страны мира поддерживают Москву

Москва воспользовалась слабостями Запада и не позволила ему разрушить российскую экономику. Об этом пишет авторитетное американское издание Politico. В частности, авторы статьи подчеркивают, что Вашингтону и Брюсселю оказалось трудно давить на некоторые страны и вынуждать их прекратить экономическое сотрудничество с Москвой.

"Сербы и русские - братья навсегда" - с такими лозунгами тысячи демонстрантов собрались в Белграде у памятника императору Николаю Второму, чтобы поддержать нашу страну в борьбе с нацизмом и проведении спецоперации на Украине и выразить негодование политикой ЕС. Люди размахивали российскими триколорами и стягами с православной символикой.

Премьер Словакии в своём видеообращении ко второй годовщине СВО напомнил о причинах её начала. Но украинцам его вряд ли покажут. "Война между Россией и Украиной началась с разгула украинских неонацистов. Потенциальное членство Украины в НАТО - основа для начала Третьей мировой войны", - сказал Роберт Фицо.

В США Дональд Трамп продолжает победоносное предвыборное турне. Он разгромил свою соперницу по партии Никки Хейли в её же домашнем штате. Для экс-постпреда США при ООН - это особенный позор. Ведь она шесть лет занимала должность губернатора Южной Каролины. Эта победа всё больше приближает Трампа к выдвижению на пост главы государства от Республиканской партии.

Журнал "Американский консерватор" отметил проблески сознания: то ли у Байдена, то ли у его команды. Старший редактор издания заявил: несмотря на все ухудшающие когнитивные способности пока ещё хозяин Белого дома сделал интересный расчёт. Выдвинув премьера Нидерландов Марка Рютте на пост нового генсека НАТО, поддержал Старую Европу в качестве лидера континента, а не бывший коммунистический восток. И таким образом, приказал Восточной Европе сбавить тон и поумерить пыл в эскалации напряженности с Москвой.

Переобулся Байден неожиданно. Ведь ещё совсем недавно лучшей кандидатурой на пост генсека НАТО он считал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Категорически против выступили Германия и Великобритания. И Штаты, похоже, решили сыграть в поддавки. Пожертвовали пешкой, ведь всё равно Североатлантическим альянсом, кто бы ни был формальным руководителем, верховодит Вашингтон.

Лилия Акиньшина, «ТВ Центр»

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