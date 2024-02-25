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Израильтяне потребовали отставки Нетаньяху

13:23
  • воскресенье
  • 25 февраля 2024

И переговоров с ХАМАС

Более 20 человек задержаны, несколько получили ранения в ходе антиправительственного митинга в Тель-Авиве. Минувшей ночью тысячи демонстрантов вышли на улицы с требованием отставки Биньямина Нетаньяху и проведения досрочных выборов, а также дипломатического решения палестино-израильского конфликта.

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Протестующие перекрыли ряд центральных магистралей у комплекса административных зданий. Чтобы оттеснить толпу, полиция применила водомёты. Были задействованы конные отряды, которые буквально сбивали людей с ног, сообщает "ТВ Центр".

Как отмечают местные СМИ, столкновения между митингующими и правоохранителями стали самими жёсткими с начала войны с ХАМАС в октябре прошлого года.

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