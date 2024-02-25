В Белоруссии при высокой явке проходят парламентские выборы

За прозрачностью голосования следят наблюдатели

В Белоруссии стартовал первый в истории республики единый день голосования. Страна избирает депутатов нижней палаты парламента и местных советов.

Новый формат выборов ввели после обновления Конституции в феврале 2022 года. На 110 мандатов в Палате представителей Нацсобрания претендуют 263 кандидата. А за места в других заксобраниях борются 18 тысяч человек. Все избираются на 5 лет.

Важная особенность этой кампании в том, что голосовать за депутатов местных советов могут и граждане России, но только те, кто постоянно проживают на территории Белоруссии.

Явка на участках - высокая. За прозрачностью выборов следят десятки тысяч наблюдателей, в том числе из стран СНГ. Голосовать при этом можно только на территории республики, сообщает "ТВ Центр".

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