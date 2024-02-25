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В России стартовало досрочное голосование на выборах президента

12:18
  • воскресенье
  • 25 февраля 2024

Отдать свои голоса могут жители отдалённых районов

В России сегодня стартовало досрочное голосование на президентских выборах. Его проводят в отдалённых и труднодоступных местах, а также впервые в новых субъектах Федерации.

Правом воспользоваться такой возможностью имеют жители 37 регионов страны. Так, например, на Камчатке проголосовать досрочно смогут около 30 тысяч человек. Среди них - оленеводы, сотрудники метеостанций, смотрители маяков и военнослужащие на удалённых заставах, моряки и рыбаки.

Для них будут открыты более 120 участков. Добираться туда представителям избиркомов придётся на вертолётах, снегоходах и даже собачьих упряжках, сообщает "ТВ Центр". 

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